Il Basketball Lamezia ha il suo pivot. Stiamo parlando di un gigante di 204 cm per 100 kg di peso, classe ’87 e il suo nome corrisponde a quello di Valerio Marsili. Prodotto della Tiber Roma, è un giocatore che ama il pitturato senza disdegnare il classico tiro dalla media, prerogativa dei pivot vecchio stampo. Esperienza e sostanza negli anni trascorsi tra Serie B, DNA e lega 2. Prima storica promozione dalla DNB alla DNA con la maglia di Rieti 2009/10, prima di volare in serie C per due stagioni consecutive con la maglia di Pavia. Poi arriva la firma in Serie A2 con Jesi e la stagione successiva è quella del career-high con la maglia della Stella Azzurra dove colleziona 11.2 punti e 10.6 rimbalzi di media. Esperienza a Cassino con la conquista dei playoff e la scorsa stagione prima ad Empoli (8.4 punti e 6 rimbalzi) e poi a Fabriano (7.5 punti e 7.4 rimbalzi) dove da un grandissimo contributo per la salvezza dei cartai.

“Sono contento di essere un giocatore di Lamezia. Penso la società si sia mossa molto bene sul mercato allestendo un roster competitivo. Ho già parlato con coach Ragusa, persona molto preparata, conosco alcuni dei nuovi compagni di squadra e penso che con l’apporto di un pubblico caloroso come quello lametino, possiamo dare battaglia a tutte le squadre e toglierci delle soddisfazioni. La società è neopromossa ma mi ha dato sensazioni positive, sembra ben strutturata e organizzata. Sarà un anno molto interessante tutto da vivere!”.