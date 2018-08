Come da previsione sarà il Locri il primo antagonista stagionale per la formazione di mister Giampà, che verrà affrontato domenica 19 agosto alle ore 16:00 nel preliminare di Coppa Italia. Ancora da decidere l’impianto dove verrà disputato il derby della locride, visto che lo stadio comunale di Locri sito in Via Cusmano è interessato a lavori di ammodernamento, posa dell’erba artificiale. La squadra che prevarrà, nel caso la gara dopo i novanta minuti dovesse terminare in parità sarà la lotteria dei calci di rigore a decidere la formazione che andrà avanti nella competizione tricolore, andrà ad incontrare sette giorni dopo (domenica 26 agosto) nel primo turno della Coppa Italia la vincente del confronto fra Palmese e Città di Messina.

QUESTO IL CALENDARIO DELLA COPPA ITALIA 2018/2019

Domenica 19 agosto Turno preliminare Gara unica

Domenica 26 agosto 1° Turno Gara unica

Mercoledì 26 settembre Trentaduesimi di finale Gara unica

Mercoledì 31 ottobre Sedicesimi di finale Gara unica

Mercoledì 28 novembre Ottavi di finale Gara unica

Mercoledì 12 dicembre Quarti di finale Gara unica

Mercoledì 27 marzo 2019 Semifinale di andata

Mercoledì 3 aprile 2019 Semifinale di ritorno

Sabato 18 maggio 2019 Finale