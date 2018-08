Sport, intrattenimento, spettacoli di strada e tanta musica. Ad accendere l’estate cauloniese 2018 arrivano i “Magic Summer Days”, una tre giorni pensata per grandi e piccoli promossa dall’Amministrazione Comunale di Caulonia, in collaborazione con varie associazioni e strutture private cittadine. Si partirà giovedì 16 agosto con le gare di nuoto, tennis e pallavolo per finire con i corsi di Zumba e lo spettacolo degli artisti di strada sul lungomare. L’indomani spazio alla prima edizione della Notte Bianca, con il concerto di Ilenia Mazzà e dei Mad Vintage in piazza Bottari, preceduto da un momento di riflessione contro la violenza sulle donne e da uno stage di difesa personale e kick boxing. Gran finale sabato 18 agosto, con le finali dei tornei sportivi, la gimkana e il live dei Carboidrati (lungomare), anteprima del Kaulonia Tarantella Festival, in programma dal 22 al 25 agosto.