La A.S.D. Calcio Cittanovese riabbraccia il calciatore classe ’99 Giovanni Alfano. Nella mattinata di oggi, la Società del presidente Girolamo Guerrisi ha ufficializzato l’ingaggio del difensore, già protagonista lo scorso anno del progetto tecnico di mister Domenico Zito. Giovanni Alfano, classe ’99, è un difensore centrale dalla grande fisicità e dall’importante bagaglio tecnico. Alle sue spalle la trafila nelle giovanili della Reggina Calcio dove, in forza agli Allievi Nazionali, è stato vicecampione d’Italia alle dipendenze di mister Domenico Zito. Nella stessa annata ha giocato in pianta stabile nella Nazionale italiana Under 15. Quindi il passaggio alla Spal, prima di approdare alla Cittanovese, dove ha disputato da titolare la stagione dell’esordio in categoria interregionale.