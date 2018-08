Il Rende calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esperto difensore Roberto Sabato, classe 87, che vestirà la maglia biancorossa fino al 30 giugno 2019. In carriera ha collezionato 269 presenze in serie C e 59 in serie D segnando cinque reti. Ha vestito le maglia di Catanzaro, Alessandria, Forlì, Ravenna, Pizzighettone, Giacomense e Boca San Lazzaro. Sabato dopo la firma si è messo subito a disposizione del tecnico Francesco Modesto.