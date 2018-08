Cosenza, ponte di Calatrava: Il M5S calabrese precisa

Hanno fatto quadrato intorno al Sindaco, auto-proclamatosi vittima del presunto oscurantismo del Movimento 5 Stelle e sacerdote del vero cambiamento, i vecchi e nuovi portatori di entusiasmi urbanistico-pianificatori decisi a proteggere lui e il suo programma di trasformazione del volto della città di Cosenza. In queste ore, infatti, stigmatizzano con toni molto sopra le righe e rocambolesche invenzioni, come la richiesta (mai avanzata da alcuno) di demolire il ponte di Calatrava, il tentativo di ‘ostacolare il progresso’ che addebitano alla sen. Corrado.

Alla parlamentare della Commissione “Cultura” rimproverano, in sostanza, di avere fatto il proprio dovere segnalando al MiBAC, il Ministero che ha la sua bibbia nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, quanto in città si sussurra da tempo: che l’iter burocratico per la realizzazione di alcune grandi opere interne o contigue allo splendido centro storico sarebbe tutt’altro che ineccepibile. Deraglierebbe costantemente, in particolare, dai limiti imposti dalle normative nazionale e regionale in tema di tutela paesaggistica, complice l’atteggiamento fin troppo ‘collaborativo’ del Soprintendente ABAP. Tutto nel timore che il Movimento non voglia permettere a Cosenza di assumere i nuovi connotati pensati per lei dal primo cittadino.

Ebbene, se c’è un senso nelle lettere che trascende la comprensione immediata, CS non potrebbe essere più carico di valenza semantica: CS come Cosenza, CS come Centro Storico, CS come Commissione Settima (“Cultura”). Cultura non è solo amore della conoscenza ed esercizio del pensiero critico, piacere di visitare musei e monumenti, godimento estetico di un’opera d’arte o di un paesaggio ameno. Cultura è anche difesa della legalità, delle regole che una comunità si è data per vivere civilmente, in modo che i cittadini abbiano tutti le stesse opportunità e rispettino gli stessi vincoli, godendo dei frutti dell’ingegno e della reciproca collaborazione.

Un Sindaco dovrebbe essere garante di quelle regole e coltivare prioritariamente, nell’ordine, il rispetto della memoria collettiva, l’attitudine all’ascolto dei portatori di interessi e la trasparenza dell’azione amministrativa. Il Sindaco di Cosenza interpreta il suo ruolo diversamente e non si fa scrupolo, scavalcandole, ad intervenire pervasivamente sulla città storica, pronto a sacrificare le memorie tangibili del passato comune al desiderio di vedere la città trasformata a sua immagine e somiglianza.

Il 2018 è l’anno europeo del patrimonio culturale e i centri storici sono il cuore della nostra identità di italiani, la catena delle informazioni genetiche che ci fanno ciò che siamo. Proteggerli, a Cosenza a Catanzaro a Crotone e nel resto d’Italia, come il Movimento è deciso a fare avendo nella promozione della Cultura uno dei suoi obiettivi prioritari – in questo sta la distanza che rivendichiamo, il cambiamento che non consente ripensamenti -, è un dovere civico al quale nessuno dei portavoce del M5S vorrà sottrarsi.