di Sigfrido Parrello

PALMI – Palmese subito in campo la prossima domenica 19 Agosto 2018 per il turno preliminare della competizione nazionale della LND di Coppa Italia di Serie D, turno preliminare che prevede 48 match in gara unica ad eliminazione diretta. La ultracentenaria Palmese di mister Mario dal Torrione e dei Presidenti Vincenzo Longo e Pino Carbone affronteranno al leggendario “Lopresti” di Palmi la matricola giallorossa del Città di Messina allenato da mister Giuseppe Furnari detto Peppe, ed in caso di qualificazione, affronterà la vincente della sfida calabrese tra Locri e Roccella. Per quanto riguarda le altre squadre calabresi, al turno preliminare derby calabresi Castrovillari-Cittanovese e Locri-Roccella. Infine, il Dipartimento Interregionale ha comunicato che “alla luce degli eventi che stanno interessando la definizione degli organici, ritiene opportuno prevedere la composizione dei gironi e la compilazione dei calendari in una data appena successiva alla settimana di Ferragosto”.

DI SEGUITO I LINK COMPLETI:

http://seried.lnd.it/it/serie-d-comunicati/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-19/coppa-italia-stagione-sportiva-2018-2020/2901-cu-02-progamma-gare-turno-preliminare-e-primo-turno/file

http://seried.lnd.it/it/serie-d-comunicati/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2018-19/coppa-italia-stagione-sportiva-2018-2020/2898-cu-01-coppa-italia-2018-2019-regolamento-e-calendario/file

Comunicato stampa numero 24 del 2018 per la Uesse Palmese 1912 che, attraverso la propria pagina ufficiale fb, annuncia di essersi assicurata le prestazioni del centrocampista Giuseppe Calivá. Nato nel 1999, Calivà si è cresciuto nel settore giovanile del Palermo.