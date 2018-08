Proseguono le indagini sull’agguato di ieri, costato la vita, a Nicotera Marina, nel Vibonese, a Francesco Timpano, 45 anni, di Limbadi, già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti dei carabinieri si stanno concentrando adesso sulle immagini degli dagli impianti di videosorveglianza della zona, dislocati su tutta l’area del lungomare, che potrebbero fornire elementi utili agli inquirenti sul killer o sui killer che hanno freddato la vittima mentre si trovava sulla spiaggia di un lido, con 5 colpi di pistola calibro 7,65.

Non si esclude un collegamento con quanto avvenuto lo scorso maggio in paese, sempre a Nicotera, quando due fratelli della vittima, Vincenzo e Pantaleone, erano sfuggiti alla furia omicida del 31enne Francesco Olivieri, che aveva ucciso nella stessa giornata due persone a Nicotera e ne aveva ferite altre tre in un bar di Limbadi prima di darsi alla fuga per poi consegnarsi alla giustizia presentandosi nel carcere di Vibo Valentia. Un delitto eclatante, al quale hanno assistito diverse persone, essendo la spiaggia molto frequentata nell’ora in cui è avvenuta l’uccisione.