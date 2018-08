Il prossimo 15 agosto a San Luca (RC), nell’ambito di un’iniziativa-dibattito organizzata insieme a “Mezzogiorno in Movimento”, il Partito Radicale sarà nella piazzetta antistante il Municipio dalle ore 18 alle 21. Per il Partito Radicale sarà presente Sergio D’Elia, coordinatore della Presidenza, oltre a Giampaolo Catanzariti, Ilario Amendolia, Andrea Cuzzocrea, Pierpaolo Zavettieri e altri iscritti al Partito Radicale.

Nel corso dell’evento sarà possibile sottoscrivere le 8 proposte di legge di iniziativa popolare “per lo Stato di diritto, contro il regime”, tra le quali quelle di revisione della procedura di scioglimento dei Comuni per mafia, di revisione del sistema delle informazioni interdittive e delle misure di prevenzione antimafia. Il Partito Radicale sarà in piazza a San Luca, dopo l’ennesimo scioglimento per mafia del Comune di Siderno (RC), deciso l’8 agosto scorso dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che proprio il 15 agosto sarà a San Luca, dove presiederà il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica in una villa confiscata alla ‘Ndrangheta.

Mentre molti si stracciano le vesti chiedendo una reazione dinanzi alla sistematica opera di scioglimento per mafia dei Comuni e altri invocano e attendono le “competenze” dei parlamentari catapultati sui territori, il Partito Radicale offre l’alternativa di una migliore e più efficace strategia di contrasto alla criminalità organizzata, anche con una proposta di legge di iniziativa popolare volta a coniugare le misure necessarie a impedire i tentativi di infiltrazione mafiosa nel sistema economico e istituzionale con la necessità di salvaguardare la sovranità popolare e la democrazia rappresentativa, la continuità aziendale e i posti di lavoro, i principi dello Stato di Diritto e i diritti umani fondamentali.

I Coordinatori della Presidenza del Partito Radicale

Rita Bernardini

Antonella Casu

Sergio D’Elia

Maurizio Turco