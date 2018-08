Un ferragosto tra Africa e Calabria! Mercoledì 15 agosto la XXXVIII Edizione del Roccella Jazz Festival cambia location, la sezione Jamming Around lascia il Porto delle Grazie e approda al Largo Colonne Rita Levi Montalcini, cambiando anche nome in Jazz At The Village con il Wise African Cultural Group. Un concerto in linea con il tema della rassegna Italians, ovvero l’italianità, il contributo offerto dall’Italia alla storia del jazz, ma anche la nostra nazione come porto e approdo di musiche.

Serata all’insegna della musica africana High life del Wise African Cultural Group, un ensemble creato dall’omonima associazione presieduta da Blessing Ajuka Ngozi e ospitato dal Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria diretto da Demetrio Spagna. Il repertorio dell’ensemble, attivo dal 2017, è essenzialmente musica africana “High Life” suonata tra Nigeria e Ghana. Il gruppo si esibisce in abiti originali e utilizza strumenti musicali etnici. La formazione è composta da Eke Iheangi Theophilus (voce e danza), Blessing Nogozi Ajuka (voce e presentazione), Demetrio Spagna (sassofono), Emmanuel Kwarteng Kwame (tastiere), Clifford Ehizokhale (basso elettrico), Osagie Osarodion (batteria), Festus Obodo(tastiere e basso elettrico), Jof Alabi (voce e danza), Maureen Orjikalu e Wisdom Innocent (danza). Prossimo appuntamento: giovedì 16 agosto con Speck & Zola e Marco Pacassoni Group [A Vibes And Marimba Tribute To The Music Of Frank Zappa].