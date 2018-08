E.R., di 47 anni, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di coltivazione ai fini di spaccio di marijuana. A scoprirlo gli agenti del commissariato di Corigliano Rossano. La polizia è entrata in azione nel tardo pomeriggio di ieri ed il 47enne è stato sorpreso mentre coltivava il terreno adiacente l’abitazione. All’interno erano in bella vista piante verdi di canapa indiana alte circa 2 metri. Il 47enne inizialmente ha cercato di sviare ed eludere il controllo nel proprio terreno; successivamente, vistosi scoperto, dichiarava spontaneamente che le piante erano di sua proprietà. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta dal procuratore capo Eugenio Facciolla, notiziato dell’accaduto, ha disposto l’arresto e la liberazione del 47enne.