Uno scontro tra una vettura Renault Clio ed un Quad si è verificato in via Via Arturo Perugini, nel Comune di Lamezia Terme. Il quad, a seguito dell’impatto, si è ribaltato ed il conducente, rimasto incastrato sotto il mezzo, ha riportato gravi ferite al viso. L’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è valso a liberare la persona incastrata che è stata subito presa in consegna dal personale Suem 118 per le cure del caso ed il successivo trasporto presso una struttura ospedaliera. Sul posto proseguono gli accertamenti da parte della Polizia Locale per ricostruire la dinamica.