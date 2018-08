Il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico si è riunito, su iniziativa del prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, dopo che ignoti si sono introdotti nell’abitazione privata del sostituto procuratore della Dda Roberto Di Palma. E’ stato lo stesso magistrato ad accorgersi sabato pomeriggio della sgradita visita e ad allertare la Polizia di Stato. I ladri hanno sottratto solo pochi oggetti di scarso valore; hanno perfino lasciato una somma di denaro che il magistrato teneva nel cassetto della scrivania ma si sono impossessati delle chiavi di casa e del suo ufficio in Procura. Di Palma ha firmato l’inchiesta “Cent’anni di storia”, che ha ricostruito lo scontro tra la cosca Piromalli di Gioia Tauro e gli ex alleati Molè. Recentemente Di Palma ha coordinato il filone dell’inchiesta “Mammasantissima” su Giorgio De Stefano, condannato dal gup in primo grado a 20 anni di reclusione.