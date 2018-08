È passato un anno dal rogo che ha divorato Antonio Noce, Serafina Speranza, Roberto Golia e il loro cane. Uno dei più clamorosi fatti di cronaca avvenuti negli ultimi decenni a Cosenza. Ora il famoso detective reggino Dott. Simone Aricò è entrato in scena per far luce sulla verità. Era dai tempi degli arresti dei No-global del 2002, e della grandiosa manifestazione che fu organizzata in difesa della libertà del dissenso, che la città di Cosenza non appariva sulle prime pagine di tutti i giornali nazionali. Ed è evidente dalla reazione della cittadinanza che è una delle ferite più gravi nella nostra storia recente.

“È doveroso, dice il Detective Aricò- tenere altissimo il livello dell’attenzione e non stare in ansia per l’accaduto, sia per il rispetto dovuto alle vittime; e sia per evitare alla comunità l’ennesima piaga non sanata”. I morti e la coscienza collettiva impongono, insomma, che si trovi il bandolo della matassa. E non resta per ora che sperare nel lavoro del Dott. Simone Aricò e della sua equipe di esperti per accertare le responsabilità di eventuali omicida e (se esiste) un mandante. La biblioteca all’interno dell’abitato andato distrutto era composta da oltre 700 tomi, datati tra il Cinquecento e l’Ottocento. Inoltre, c’erano dei manoscritti, tra cui uno di Aulo Giano Parrasio e un altro di Antonio Telesio: scritti risalenti al primo ’500, vergati da due dei più importanti personaggi della storia cosentina. Pergamene e ritratti completavano il fondo, ma erano i libri la parte più significativa. Essi erano disposti in sette librerie e una bacheca, con opere di Casanova e Victor Hugo, di Metastasio e Parini, di Racine e Carducci, di Dante e De Sanctis… Ma era il nucleo calabro-cosentino a dare l’identità alla biblioteca.

Bernardino Telesio su cui ho già scritto, c’era l’opera principale di Tommaso Cornelio, uno dei protagonisti della Rivoluzione scientifica. Testi di Sertorio Quattromani, succeduto a Telesio alla guida dell’Accademia cosentina; di Marco Aurelio Severino, uno dei principali medici del Seicento europeo; e un volume del cardinale e giurista Pietro Paolo Parisio, fra i presidenti d’assemblea al Concilio di Trento. Ancora, c’era un libro di Domenico Bisceglia, ministro e martire della Repubblica napoletana del 1799. Un’edizione del ’700 delle rime del grande poeta del ’500 Galeazzo di Tarsia. E poi: testi di giuristi e pensatori politici del ’600 come Giovanni Antonio Palazzo, etc. etc. Un patrimonio di tutto rispetto – soprattutto per i cosentini – andato in fumo. Di fronte all’irreparabile, c’è da augurarsi che ciò possa spingere l’investigatore e il suo team a risolvere l’annosa questione dell’agonizzante Biblioteca Civica, che è il principale fondo esistente sulla storia della città.

E a ben vedere, anche su altri aspetti questa maledetta vicenda potrebbe segnare al contempo un tornante positivo. I morti e i libri bruciati, infatti, non li potrà mai restituire nessuno. Ma la gravità straordinaria del fatto potrebbe anche agire da pungolo. In primis, ovviamente, è urgente risolvere il caso. Le denunce della situazione drammatica in cui si trovavano i morti sono state diverse, non solo da parte di Roberto Bilotti. È purtroppo indubbio, pertanto, che la tragedia si sarebbe potuta evitare. In un’ennesima denuncia risalente al 28 dicembre 2015, Bilotti si rivolse oltre che al suo detective di fiducia Aricò; anche alla Procura della Repubblica, all’Asl, ai Vigili del Fuoco, alla Soprintendenza e ai Carabinieri, denunciando non solo le «condizioni igienico-sanitarie», e i «fetori» che rendevano «inabitabile» anche la sua residenza; ma, soprattutto, il fatto che «il fabbricato ha tutti i solai ignei, ed è alto il rischio incendio». Quelle denunce sono restate lettera morta e la morte ha prevalso, inesorabile. Il detective Aricò puntualizza: “Non vorrei che altre inerzie burocratiche impedissero un doveroso controllo strutturale e aggiungessero ai lutti altri lutti”.