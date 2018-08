La Filt Cgil, Fit Cisl e Sul Porti confermano la protesta nel Terminal Container di Gioia Tauro per il 14, 15 e 16 agosto. Le assemblee si sono protratte dalla notte del 13 agosto e fino a tarda serata, le organizzazioni sindacali hanno esposto le varie problematiche che si sono cumulate negli ultimi periodi concentrando l’attenzione sull’ulteriore provocazione che ha fatto traboccare il vaso. Infatti dopo aver subito nell’agosto 2017 la collocazione di 377 lavoratori in agenzia a seguito del licenziamento, la MCT continua ad ostinarsi ed ad allontanare il proprio personale irrorando licenziamenti in sostituzione dei lavoratori reintegrati in base alle ordinanze del tribunale di Palmi, in virtù dell’art. 17 della legge 223/91.

Le OO.SS. rivendicano il ritardo del rilancio portuale e ancor peggio la dimostrazione di strapotere della stessa MCT che con l’ultimo provvedimento ha gettato nel panico centinaia di lavoratori. Chiediamo ad MCT di invertire il senso di marcia dimostrando la volontà di intraprendere un percorso costruttivo partendo dalla revoca del licenziamento, impegnandosi al rilancio del porto con investimenti concreti e le giuste attenzioni verso il personale che, ad oggi lamenta un intenso utilizzo sui mezzi operativi con produttività al limite della sostenibilità.

Chiediamo ad MCT di sostenere le condizioni di sviluppo per la possibilità di un percorso atto alla ricollocazione ed il reintegro del personale della Port Agency. Chiediamo a MCT di voler dimostrare attaccamento a questa terra garantendo serenità a tutti i lavoratori che svolgono un lavoro molto complicato qual è il lavoro portuale. Auspichiamo che la convocazione del Ministero dei Trasporti con il coinvolgimento del Ministro del lavoro ed il Ministro per il Sud, apra un tavolo permanente d’interesse per l’area portuale di Gioia Tauro. Le organizzazioni sindacali, manifesteranno con i lavoratori davanti al gate portuale dove incontreranno la stampa alle ore 12:00 del 14 c.m.

Filt Cgil

D. Laganà

Fit Cisl

A. Sigilli

Sul Porti

V. Malvaso