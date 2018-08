Anche la sabbia può diventare un pericolo, appena ieri alla fine

della giornata, un 21enne originario di Grenoble, sulla spiaggia di

Barbâtre a Noirmoutier in Francia è morto soffocato dopo essere

caduto nella buca che lui stesso aveva scavato. Le pareti di sabbia

non hanno resistito all’alta marea e il vacanziere è rimasto

intrappolato in una miscela di acqua e sabbia. Bloccato, vani sono

risultati i tentativi per salvargli la vita da parte dei suoi parenti

e altri testimoni della scena. Durante l’estate del 2016, un incidente

simile si è verificato a Noirmoutier, questa volta sulla spiaggia di

Guérinière. Un ragazzo di 12 anni è stato salvato in extremis. Il

rischio di incidenti come questo è più alto di quanto si potrebbe

pensare. Per questo anche l’Italia dovrebbe allinearsi alle coste

europee dove sono piazzati sul bagnasciuga dei cartelli che mettono in

guardia genitori e bambini. Scritti ovviamente in varie lingue e

soprattutto corredati da grandi fumetti comprensibili anche ai più

piccoli. Per tali evidenti ragioni, per prevenite incidenti simili e

garantire una balneazione protetta sia lungo gli accessi che portano

al mare sia dentro l’acqua, Giovanni D’Agata, presidente dello

“Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”,

propone la sperimentazione per valutarne l’efficacia, di questa

segnaletica prima di estenderla a tutte la spiagge in Italia per poi

esportare il modello nel Mediterraneo. La facilità della comprensione

può salvare delle vite, adottando una cartellonistica con simboli

già in uso in altri paesi del Nord Europa. Fra i pericoli segnalati

quelli dovuti alla formazione di rip currents, quelle correnti che si

formano in particolari condizioni di mare e che sono responsabili di

molti annegamenti, e il rischio di scavare buche e tunnel nella sabbia

infilandosi dentro alla cavità con le braccia e la testa. Il crollo

improvviso della parete di sabbia può soffocare un bambino in pochi

secondi.