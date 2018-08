La Migros ha richiamato una partita di succo d’arancia M-Budget in seguito a un controllo interno che ha rilevato la possibile presenza di pezzi di metallo, grandi fino a 15 millimetri. Si tratta del lotto 130757000000 da 1 litro con scadenza minima del 3.11.2018, precisa una nota odierna del grande dettagliante. I clienti che hanno in casa questo prodotto, evidenzia possono riportarlo nella loro filiale Migros ed essere rimborsati. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, raccomanda anche ai numerosi frontalieri italiani, massima allerta e a tutti i clienti di non consumare più il prodotto in questione. Non è possibile escludere pericoli per la salute qualora si ingoino tali pezzetti (pericolo di lesioni). I pezzetti di metallo possono essere grandi fino a 15 mm.