COOP richiama dai supermercati un lotto di salmone affumicato preaffettato. Il pesce preconfezionato che viene prodotto dalla KV Nordic è finito sotto la lente del Ministero della Salute per rischio batteriologico dovuto alla presenza di Listeria monocytogenes. Ad essere stato cestinato è solo il lotto 801252, identificato dalle scadenze 16.08.18 e 23.08.1, quello che riguarda la linea “Salmone Norvegia Affumicato” venduto in confezioni da 50 grammi, avente scadenza minima 16.09.2017, commercializzato da Eurofood S.p.A Via Privata Tacito, 12 20094 – Corsico (Mi).

Ci sarebbe un rischio batteriologico dovuto alla presenza di Listeria monocytogenes. COOP invita quindi i cittadini a controllare se a casa hanno il lotto interessato e, eventualmente, di non consumarlo ma di portarlo indietro. La listeriosi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, associazione ormai punto di riferimento per la sicurezza alimentare in Italia, può provocare nausea, vomito e diarrea, ma anche infezioni più gravi, come la meningite. Si tratta di una infezione che si trasmette per via alimentare e può essere pericoloso soprattutto per le persone con basse difese immunitarie come bambini ed anziani. L’avviso di richiamo del lotto, è stato pubblicato sul portale dedicato ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori del COOP “Avviso ai consumatori”.