“Un saluto voglio rivolgere con questo mio estremo scritto al popolo di Belcastro che ho sempre amato e difeso cercando di onorarlo come cittadino, funzionario ed amministratore”. Gli scritti a cui fa riferimento Raffaele Laino, funzionario pubblico, intellettuale, appassionato di storia e di politica, sindaco illustre di Belcastro dal 1952 al 1954, nel suo testamento olografo, sono quelli dedicati con passione e pazienza certosina alla figura di Lucio D’Orsi, belcastrese illustre autore di uno scritto sul terremoto calabrese nel 1638. Negli ultimi anni della sua vita, Laino si è dedicato al sogno di divulgare il racconto avvincente di quella tribolata epoca di terremoti ricostruita da D’Orsi e quindi ridare lustro al talento erudito di un calabrese dimenticato.

Per questo progettava la pubblicazione delle due opere principali di Lucio D’Orsi – I terremoti delle due Calavrie e la Oratione in lode del glorioso San Nicola Pellegrino – e ne intendeva agevolare la fruizione attraverso una trascrizione modernizzata del testo originale ed il ricorso, all’occorrenza, alla traduzione dal latino. La morte improvvisa ha lasciato il suo prezioso lavoro ad uno stadio di bozza: veline cariche di note e correzioni sono state raccolte dagli eredi – la moglie Concetta Traversa Laino e i figli Giovanni, Maria, Amalia e Cornelia – in un faldone che, dopo essere rimasto accantonato per anni, è stato riordinato e rimesso in vita per essere pubblicato come tributo alla memoria di un grande studioso.

Il libro di Raffaele Laino “I terremoti delle Due Calabrie di Lucio Dorsi”, edito da Titani editori sarà presentato a Belcastro, a Palazzo Poerio, sabato 18 agosto alle ore 18. Dopo l’introduzione dell’editore Riccardo Colao il libro sarà presentato dalla dottoressa Daniela Pietragalla e dal professor don Vincenzo Lopasso, direttore dell’Istituto teologico Calabro San Pio X. Interverrà il dirigente del dipartimento Protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Sarah Incamicia.