Possibile svolta volta nelle indagini dell’omicidio del 45enne Francesco Timpano, ucciso domenica pomeriggio in spiaggia a Nicotera, nel Vibonese. I Carabinieri, infatti, attraverso l’esame delle immagini riprese da alcuni impianti di videosorveglianza della zona, ed in particolare del lido dove è avvenuto l’omicidio, sarebbero riusciti a risalire all’individuo che ha aperto il fuoco e viene ora attivamente ricercato. Di lui si sono perse le tracce da domenica pomeriggio e sulla sua identità gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. I controlli dei Carabinieri stanno proseguendo senza sosta in una vasta area ricompresa fra Nicotera, Tropea e Vibo Valentia al fine di assicurare alla giustizia l’autore dell’omicidio di Francesco Timpano.