Al culmine di una lite con la sua ex fidanzata un uomo l’ha aggredita e scaraventata fuori dal suo fuoristrada dopo un breve trascinamento. L’uomo D.F., di 45 anni, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Cosenza con l’accusa di atti persecutori. I poliziotti, a seguito di una telefonata giunta al 113, si sono recati sul posto e, dopo avere prestato le prime cure alla donna, poi affidata ai sanitari del 118, si sono messi sulle tracce della vettura dell’aggressore che, poco dopo, è stata rintracciata. L’aggressore ha dichiarato spontaneamente di avere avuto una violenta lite con l’ex ragazza. Sottoposto a perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un tubo di alluminio flessibile per sanitari. All’interno dell’abitacolo, inoltre, sono stati riscontrati danni riconducibili ad una colluttazione. Alla vittima dell’aggressione sono state diagnosticate ferite e contusioni.