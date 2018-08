Si terrà sabato 18 agosto, presso la Villa Comunale sul Lungomare di Siderno, l’evento “UN MARE DI IDEE: NUOVI SISTEMI DI ACCOGLIENZA PER IL TURISMO CALABRESE”. L’incontro è proposto da due giovani realtà associative calabresi: Bottega Futuro e Stand Up Locride, associazioni composte da ragazzi di diversi paesi della provincia che vogliono riportare al centro del dibattito con le comunità i temi più importanti per lo sviluppo del territorio.

Grazie alla partecipazione di affermati professionisti del settore, sarà possibile scoprire le preziose opportunità che la nostra realtà è in grado di offrire ai numerosi ospiti. Il dibattito è volto a promuovere nuovi sistemi ricettivi e ad analizzare le criticità e i meriti di quelli attuali per esplorare le potenzialità occupazionali del settore turistico ed incidere positivamente sulla competitività dellʼofferta ricettiva che il nostro territorio è in grado di fornire.

All’iniziativa saranno presenti: Francesco Biacca, fondatore del Festival dell’Ospitalità; Remigio Calderaro, Presidente dell’associazione “Terre Brutie” e Antonio Muiá amministratore della Dafne Turismo e Congressi e direttore della Diano Viaggi Tour Operator. Ad introdurre il tutto sarà il Presidente dell’associazione “Bottega Futuro” Daniele Pronestí, mentre il dibattito sarà moderato da Francesco Romeo di “Stand Up Locride”.