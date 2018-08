Per la giornata di oggi sono previsti precipitazioni sparse, a prevalente carattere

di rovescio o temporalesu tutta la regione a partire dalla mattinata.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività

elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata, da questo Centro Funzionale Regionale

Mutirischi – Sicurezza del territorio, l’allerta gialla su tutto il territorio

regionale.

Di seguito alcuni consigli per ridurre il rischio derivante dai fenomeni previsti:

• Tieniti informato sulle situazioni di pericolo previste sul territorio e sulle

misure adottate dal tuo Comune.

• Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi.

• Proteggi i locali che si trovano al piano strada e chiudi le porte di cantine,

seminterrati o garage solo se non ti esponi a pericoli.

• Se ti devi spostare, valuta prima il percorso ed evita le zone allagabili.

• Valuta bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso.

Il Centro Funzionale continuerà a monitorare i fenomeni previsti ed in atto in costante

raccordo con il Dipartimento nazionale della protezione civile, le Prefetture e la

Protezione civile regionale.