Viola Reggio Calabria, al contrario da quanto riportato dalla Gazzetta del Sud nell’edizione

odierna del 15 agosto, smentisce la presenza ad oggi di una trattativa fra la stessa

e l’Apu Gsa Udine per le prestazioni del Sig. Vittorio Nobile, atleta peraltro legato

da contratto pluriennale con la società friulana impegnata nel prossimo campionato

di A2. Nei giorni scorsi l’AD Viola ha sì tentato un contatto, senza però ottenere

esito positivo constatando la volontà di Udine e Nobile di proseguire insieme. A

loro l’in bocca al lupo per la stagione.

Contestualmente, rispetto allo stesso articolo, si precisa altresì che l’atleta Yande

Fall, dopo avere richiesto permesso – concesso – finalizzato ad assistere in Senegal

congiunto impegnato in struttura ospedaliera, arriverà presso il Pianeta Viola sabato

25 e non venerdì 24 (raduno confermato mercoledì 22, con visite mediche ed inizio

preparazione atletica giovedì 23). A breve sarà reso not calendario pre-season.

Infine, smentendo il raggiungimento ad oggi di accordo con l’agente dell’atleta Diordjie

Grgurovic (si conferma presenza di trattativa che si spera possa concretizzarsi nonostante

la veicolazione di notizie che ostacolano il lavoro di una società a lavoro da soli

quindici giorni), si conferma disponibilità dell’intera Viola a tavoli permanenti

con tifosi e società sportive a partire dal 1° di settembre mediante l’intermediazione

concordata sin dal 23 di luglio delle istituzioni politiche e sportive.

Giorno 20 agosto è previsto tavolo Viola per analisi schede Società Sportive in ottica

satellizzazione. Allo stesso tavolo saranno invitati rappresentanti del Comune, CONI,

FIP.

Come già annunciato nella conferenza stampa dei primi di luglio, si conferma volontà

di sondare – in accordo con lo staff tecnico – disponibilità a collaborare del Sig.

Kim Hughes, a cui andrà comunque il ringraziamento dell’intera Viola per l’eventuale

disponibilità al confronto concessa.

La Viola Reggio Calabria auspica maggiore attenzione da parte degli operatori media,

consapevoli del loro delicato ruolo di anello di congiunzione informativo fra la

società Viola Reggio Calabria con l’opinione pubblica reggina, calabrese, nazionale.

Riguardo al “budget milionario”, si rimane sorpresi dall’ironica sottolineatura esplicitata

nello stesso articolo, di fronte alla volontà espressa e ribadita dall’AD di massima

trasparenza (sarà presentato bilancio) inerente i flussi di entrata ed uscita, a

fronte di campagna mediatica della stessa testata nei mesi scorsi avversa a modalità

gestionali della precedente proprietà definite dalla stessa “non consone alle esigenze”.