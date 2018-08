BORGIA (CZ) – Ad Armonie d’Arte Festival arriva il teatro civile con i grandi temi contemporanei. Dopo le stelle della musica internazionale, la danza e la grande lirica di tutti i tempi, il prossimo 20 agosto h.22, le luci sulla suggestiva basilica normanna si accenderanno su un tema di sempre grande attualità: MADRE TERRA. Ascolta il canto degli Alberi.

La Compagnia Teatrale BA17 porterà in scena nel suggestivo Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (CZ) lo spettacolo interamente dedicato alla Terra e alla natura e guiderà gli spettatori in una esperienza unica a contatto con le voci del mondo vegetale, con la suggestiva musica del polistrumentista Oscar Bonelli, accompagnato dalla sensuale danza orientale di Stefania Amira, che celebra le fasi del mondo, e dalle voci magnetiche delle artiste in scena, Lucia Grillo (USA), Letizia Trunfio (Bruxelles), Angelica Artemisia Pedatella e Ivana Pantaleo (Italia),.

Durante lo spettacolo gli spettatori avranno la possibilità di ascoltare la voce amplificata che le piante producono e che l’orecchio umano non è abituato a percepire, grazie ad una particolare tecnologia che ne permette l’amplificazione. L’impatto emotivo dell’esperienza è unico.

La compagnia diretta dagli artisti calabresi Angelica Artemisia Pedatella e Vincenzo Pupello, ideatori e registi dell’opera, in accordo con il direttore artistico Chiara Giordano, e grazie alla speciale collaborazione con il prof. Pasquale Lettieri, presenta lo spettacolo evento allo scopo di promuovere nel circuito artistico internazionale l’attenzione su tematiche fondamentali per il territorio, come la tutela ambientale, riportando anche in Calabria, per l’occasione, artisti che da tempo lavorano all’estero, al fine di valorizzare talenti di questa terra e contribuire a creare un network internazionale che porti all’estero l’immagine positiva della Calabria anche attraverso l’arte.

Prima dello spettacolo, a partire dalle h.19.30, per aprire uno spazio culturale di vero e proprio contatto e confronto con il pubblico nella magnifica natura del Parco archeologico di Scolacium, sarà aperta la mostra diffusa L’albero racconta l’albero dell’artista Nicola Scanga e sarà proposto il dibattito aperto al pubblico e alla stampa sul tema della Moda non violenta e rapporti tra Arte, Natura e Comunicazione sociale con il prof. Pasquale Lettieri, in rappresentanza della Camera della Moda Regione Calabria e dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, con le creazioni della eco-stilista Ivana Pantaleo, performer dello spettacolo, con la possibilità di degustare un aperitivo.

Al dibattito prenderanno parte il giornalista e presidente del Premio Muricello, Antonio Chieffallo, la dott.ssa Caterina Rijllo, rappresentante e co-fondatrice del #CollettivoDonnePerLItalia che sostiene la Campagna fin dal suo nascere, e con la presenza di Alessandra Laterza, madrina del progetto e coraggiosa operatrice culturale, direttrice di un centro di cultura per la rivalutazione della periferia, che ha sposato il progetto di promozione dell’eccellenza calabrese.

Lo spettacolo è frutto della Campagna di Sensibilizzazione e prevenzione degli incendi, portato avanti dalla compagnia teatrale e già patrocinato dalla Protezione Civile Regione Calabria. A celebrare la conclusione del dibattito e aprire la spettacolo sono previste le esibizioni del tenore Amerigo Marino e della ballerina Samuela Piccolo.