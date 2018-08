Quanti sinora hanno sottovalutato l’”accaparramento” di beni e

oggetti ritenendolo solo alla stregua di una mania si sbagliavano di

grosso perché in realtà si tratta di una vera e propria patologia.

L’accaparramento (o disturbo da accumulo, disposofobia, accumulo

patologico seriale, accaparramento compulsivo, mentalità Messie o

sillogomania), infatti, è un disturbo caratterizzato da un bisogno

ossessivo di acquisire una notevole quantità di beni, anche se gli

elementi sono inutili, pericolosi o insalubri. Tale condizione provoca

impedimenti e danni significativi ad attività essenziali della vita

domestica: mobilità, alimentazione, pulizia e sonno. Ed adesso è

stata classificata per la prima volta dall’Organizzazione mondiale

della sanità (OMS) come disturbo medico. L’OMS ha descritto la

condizione come “accumulazione di beni a causa di un’acquisizione

eccessiva o difficoltà a scartare beni, indipendentemente dal loro

valore reale”. Ed ha aggiunto che questa patologia ha portato le case

a essere ingombrate al punto in cui “la sicurezza è compromessa”. Il

disordine da accaparramento è stato riconosciuto dal sistema

sanitario britannico (NHS) nel 2013. Ciò perché al problema

sarebbero interessati nel solo Regno Unito circa 1,2 milioni di

famiglie. Secondo alcuni esperti britannici, la mossa dell’OMS

potrebbe aiutare migliaia di persone ad ottenere più aiuto. Tra di

esse Morgan Canes che è membro di un’associazione che assiste i

malati in UK, e che ha dichiarato, per come riportato sul

“Mirror”: “Speriamo che questo si traduca in una accettazione

globale che questo complesso meccanismo psicologico e comportamentale

di coping non è una” scelta di stile di vita “. L’accaparramento è

una delle tre nuove condizioni riconosciute dall’OMS, assieme al

disturbo del gioco e disturbo di riferimento olfattivo, in cui le

persone pensano erroneamente di avere un cattivo odore. L’elenco,

evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei

Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, contiene tutte le

malattie riconosciute, oltre 55mila, che viene usato per le diagnosi

dai medici di tutto il mondo. Sono tre le caratteristiche principali

del disordine, hanno spiegato gli esperti dell’Oms durante una

conferenza stampa. La prima è «una serie di comportamenti

persistenti o ricorrenti che prendono il sopravvento sugli altri

interessi della vita». Tra le altre caratteristiche della patologia,

ha spiegato Vladimir Poznyak, del dipartimento per la salute mentale

dell’Oms, c’è «il fatto che anche quando si manifestano le

conseguenze negative dei comportamenti non si riesce a controllarli»

e «il fatto che portano a problemi nella vita personale, familiare e

sociale, con impatti anche fisici, dai disturbi del sonno ai problemi

alimentari». L’inserimento nell’elenco, hanno spiegato gli esperti

dell’Oms, dovrebbe aiutare i medici a formulare più facilmente una

diagnosi. «Abbiamo deciso di inserire questa nuova patologia, ha

affermato Poznyak, sulla base degli ultimi sviluppi delle conoscenze

sul tema». Per essere riconosciuto come problema mentale il disordine

deve continuare per almeno 12 mesi, precisa il manuale, anche se ci

possono essere eccezioni per casi particolarmente gravi. Questo

documento, ha affermato Thedros Ghebreseyus, direttore generale

dell’Oms, ci permette di capire meglio cosa fa ammalare e morire le

persone, e di prendere le iniziative necessarie per prevenire le

sofferenze e salvare quante più vite possibile». La nuova

classificazione per la prima volta è stata pubblicata in formato

elettronico per raggiungere la platea più vasta possibile.