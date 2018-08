A Palmi la seconda edizione della Festa del Circolo Armino

Sabato, a Palmi, si terrà la seconda edizione della Festa del Circolo Armino. Alle ore 11 apre lo stand libri con una vasta gamma di opere sulla Calabria e dei principali autori calabresi anche contemporanei.

Alle ore 18 esposizione di quadri di Chiara Tripodi e di altri artisti, una mostra

fotografica di Francesco Iannelli, un’esposizione di vignette sui fenomeni migratori

Alle ore 19 Erminio Amelio, autore de L’Incontro, dialoga con Nuccia Guerrisi,

direttrice Istituto Arcuri L’immigrazione di ieri e di oggi conosciuta attraverso

il racconto di padri e nonni e vissuta nell’incontro fra due ragazzi. Malik ha dodici

anni e si è salvato con la madre da un naufragio, mentre il padre e il fratello

sono morti annegati nel viaggio su un barcone che trasportava più persone di quante

ne potesse contenere. L’incontro tra Malik e Giuseppe, un ragazzo di 14 anni, è

l’occasione per rivivere il percorso di Malik, di conoscerne il vissuto, il dolore

e la speranza. È la storia che si ripete nel corso degli anni con l’emigrazione

della gente dal meridione d’Italia nelle città del nord, in America e in altri Paesi

europei. Le loro sofferenze, i distacchi. Un percorso seguito oggi dalla gente dei

paesi dell’Est, dei paesi africani e arabi che iniziano il viaggio della speranza,

con le sue morti innocenti, anche di bambini. Riaffiorare di discriminazioni sociali,

razziali ed etniche con centri di accoglienza simili ai campi di concentramento.

Alle ore 20.30 parte la Caccia al tesoro

Alle ore 20.30 apre lo Stand Enograstronomico

Panini con frittata

Arancini classici artigianali

Crostate varie

Acqua, birra, vino

Sangria

Usiamo solo prodotti selezionati, pane di grano a lievitazione naturale cotto nel

forno a legna, uova da galline allevate all’aperto e alimentate con cibo vegetale,

vino senza conservanti, verdura e frutta di stagione

Alle 23 chiude la Festa il concerto dell’Irish Strings Quartet Irish Strings Quartet

nasce nel 2009 da un’idea di Enzo Baldessarro, che coinvolge nel progetto i polistrumentisti

Alessandro Calcaramo, Giancarlo e Francesco Mazzù. I 4 musicisti provengono dal

mondo della musica classica e del jazz, con in più una notevole esperienza nella

musica etnica tradizionale frutto di anni di attività concertistica e di numerose

registrazioni in studio. Nasce così Irish Strings Quartet, un progetto unico in

Italia, che si propone di reinterpretare i brani più significativi del vasto repertorio

tradizionale irlandese, arricchiti da una sensibilità classica e da un gusto particolare

per l’improvvisazione, che rende ogni esecuzione irripetibile ed estremamente coinvolgente.

La musica tradizionale irlandese, è il risultato di una evoluzione musicale che

attinge dal repertorio di danze di origine medioevale e rinascimentale presente in

tutta Europa. Tutte queste danze creano una varietà di colori, timbri e ritmi diversi,

che si prestano ad un’interpretazione dinamica, variegata e molto coinvolgente,

punto di forza della formazione. Durante i concerti si passa con estrema naturalezza

dall’uso delle Chitarre acustiche al Mandolino, dalla Mandola al Bouzuki di origine

greca, importato in Irlanda dai marinai che attraversavano il Mediterraneo, ai Flauti

“tin whistles” propri della tradizione irlandese, il tutto arricchito dall’uso

percussivo degli strumenti a corda e dall’aggiunta di alcuni strumenti a percussione

ai quali si avvicendano i musicisti. Ma il ruolo principale è riservato alle Corde,

siano esse di Chitarra, Mandolino, Bouzuki, Mandola o Contrabbasso, da cui il nome

della formazione: Irish Strings Quartet.