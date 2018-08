Leggo con estremo interesse e favore la nota con cui la senatrice M5S Rosa Silvana

Abate rilancia un tema, qual è quello dei collegamenti ferroviari e stradali della

Sibaritide, che è da tempo al centro dell’azione di governo dell’attuale maggioranza

regionale. Il finanziamento di 500 milioni destinato dalla Regione alla linea ferroviaria

ionica, l’adeguamento dei tracciati su 280 km di linea, l’avvio del cronoprogramma

per i lavori di elettrificazione della linea, nonché lo sblocco definitivo dei fondi

per il megalotto della 106, sono tutte azioni concrete che stanno a testimoniare

quanto il governo a guida Oliverio si stia impegnando per risolvere problemi che

giacevano inerti da decenni. In merito alla proposta della senatrice Abate per la

istituzione di una Freccia Sibari-Roma, rammento, in uno spirito di collaborazione

istituzionale, che la IV Commissione da me presieduta ha più volte posto il tema

al centro della interlocuzioni con l’assessore regionale Roberto Musmanno, provvedendo

anche ad audirlo in merito. Nei vari incontri avuti, l’assessore ha sempre ribadito

la volontà dell’esecutivo regionale del raggiungimento di obiettivi importanti per

i collegamenti ferroviari e stradali per lo Ionio riferendo che, oltre ad avere richiesto

l’attivazione al Mit dell’intercity Paola-Bari, ha perorato con Trenitalia l’attivazione

di un servizio a mercato di tipo freccia tra Sibari e Roma. L’assessore ha altresì

puntualizzato che tale discussione era stata avviata sia con i vertici di Trenitalia,

sia con i dirigenti del MIT responsabili dei servizi intercity e frecce. All’ultimo

incontro romano, mi ha riferito l’assessore Musmanno, erano presenti anche i rappresentanti

parlamentari M5S del territorio, il che non può che far ben sperare per una collaborazione

fra i vari livelli delle istituzioni affinché si possano raccogliere a breve buoni

frutti. Da parte mia, continuerò nell’opera di stimolo, di proposta e di vigilanza

che mi compete, ben sapendo quanto sia importante la questione per tutta la fascia

ionica calabrese e cosentina.