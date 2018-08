Il meglio della musica “Made in Marina”, domenica 19 agosto sul Lungomare

di Marina di Gioiosa Jonica (RC). I musicisti di Marina di Gioiosa Jonica

insieme per un momento di condivisione artistica in nome della città di

appartenenza. Marina di Gioiosa, da sempre luogo di arte e cultura,

rivendica con orgoglio un patrimonio di bellezza che si esprimerà

attraverso un concerto unico.

A partire dalle ore 22 si esibiranno Armando Quattrone e Gioia Popolare,

special guest Francesco Loccisano e Giuseppe Lucà.

Poco dopo la mezzanotte, spettacolo pirotecnico e, a seguire, ancora musica

con, ospite a sorpresa, il re della tarantella e tutti gli artisti sul

palco.

L’evento, organizzato dal Comitato per Marina di Gioiosa Jonica,

nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine che si

svolgeranno dal 16 al 19 agosto, ha come media partner Radio Gioiosa Marina

e, dopo il live, prevede per tutta la notte il Dj set con Albon.