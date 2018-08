CASTROVILLARI (COSENZA) – Ha un nome l’uomo trovato morto nella notte tra martedì e mercoledì nell’abitacolo di un’Audi 4 di colore grigio schiantatasi contro un albero a Castrovillari. Si tratta di Massimo Ahmetovic, di 29 anni, nato ad Ardea in provincia di Roma, di etnia rom.

L’identificazione del ventinovenne, ritenuto uno degli autori del furto perpetrato nella notte tra martedì e ieri in un market all’interno di un centro commerciale della città del Pollino, è stata resa possibile grazie al rilevamento delle impronte digitali e al lavoro svolto dagli specialisti del reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza.

Il corpo senza vita di Ahmetovic era stato trovato dai militari all’interno della vettura assieme a parte della refurtiva del furto al market, ad arnesi da scasso e ad alcune targhe rubate.

Non ancora identificati i quattro o cinque complici.