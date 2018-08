E’ un fantastico matrimonio quello celebratosi oggi tra la CARBONE SRL, SOCIO EXPERT ITALY SPA IN CALABRIA ed EKUBA VOLLEY PALMI. La prestigiosa catena di negozi di elettrodomestici ed elettronica che conta più punti vendita in Calabria, ha sposato il progetto della compagine palmese di volley femminile che si appresta a disputare il suo primo campionato nazionale in serie B1.

Entusiasmo a mille nella dirigenza della neopromossa Ekuba: «Avere un partner d’eccezione come Expert è per noi un onore» ha spiegato Gaetano Boretti, coodirettore generale, insieme a Rosario Rotolo, nella nuova compagine di pallavolo femminile palmese.

Anche il presidente della società Blu – Oro, Francesco Badolati ha voluto esprimere grande soddisfazione per l’operazione portata a termine dal suo staff: «Un leader nel commercio di elettronica, informatica e accessori per la casa come Expert, impresso sulle nostre maglie non può che essere motivo di grande orgoglio; per questa ragione ho il piacere di comunicare che da oggi la squadra prenderà il nome di Expert Volley Palmi».

L’amministratore della CARBONE srl socio della EXPERT ITALY SPA, Claudio Carbone, ha dal canto suo espresso tutto il suo apprezzamento per il rapporto di collaborazione appena nato: «Quando pochi giorni fa, il direttore sportivo Pierangelo Cannatà, che conosco da lungo tempo per la dedizione e l’impegno profuso da anni nel mondo della pallavolo, mi ha lanciato la proposta, gli ho chiesto qualche giorno per riflettere, ma in cuor mio avevo già deciso, volevo anch’io questa cooperazione, sia perché nelle sue parole ho visto l’entusiasmo di chi ha voglia di fare, costruire e crescere, sia perché da sempre la nostra azienda crede nello sport, e la pallavolo, tra le tante realtà presenti, è uno sport pulito, fresco, entusiasmante e coinvolgente. Come ulteriore supporto a questa giovane realtà sportiva, abbiamo deciso, inoltre, che il costo dell’abbonamento acquistato dai tifosi, sarà interamente recuperabile attraverso un buono spesa nel nostro store di Reggio Calabria sito in Viale Calabria».

«Una gran bella notizia per la nostra società – dice il responsabile al marketing Luca Luppino – che avrà la possibilità di poter contare sul supporto di un grosso gruppo commerciale, leader nel suo settore, e dare quindi solidità al progetto messo in atto, altrettanto buona la notizia per i tifosi e per la collettività in generale che avrà la possibilità di seguire la squadra in tutte le partite casalinghe, senza alcun aggravio economico, supportando altresì la società nel suo primo campionato di serie B1 f».