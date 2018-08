“Ci domandiamo se in Calabria e sopratutto a Vibo le operazioni ordinarie di manutenzione vengono eseguite o se tutto è lasciato al caso? Son bastati solo dieci minuti di pioggia e una strada centrale di Vibo Marina è divenuta un torrente, questa è l’immagine che abbiamo offerto ai nostri residenti ed ai pochi turisti che soggiornano a Vibo. Come gruppo PD abbiamo più volte sollecitato la programmazione per la pulizia di pozzetti, caditoie e grate, il caso non ci appartiene come non ci appartiene sopratutto il “caos”. Di “Caos” stamane si parla, visto l’impossibilità di una normale fruibilità della strada. Dovremmo forse chiedere di allestire le passerelle come Venezia? Peccato che Vibo Marina non è Venezia, patrimonio mondiale! Non vogliamo offrire questa immagine della nostra Vibo, patrimonio dell’incuria. Chiediamo che si effettui sempre e in maniera continua e costante una programmazione di manutenzione ordinaria di tutte le opere, Vibo merita questo e ben altro. Come la terra si è generata dal caos, forse anche per Vibo si potrà intravedere un nuovo futuro!”

dott. Antonino Roschetti

consigliere comunale (PD) di Vibo Valentia