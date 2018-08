Il Presidente dell’Associazione Fidelitas, capitanata dall’avvocato Giuseppe Vena,

dopo aver ricevuto varie segnalazioni, dai concittadini, circa l’immondizia riposta

lungo vari tratti di spiaggia (“libera”, quindi, a diposizione di tutti gli avventori)

ubicata nella frazione Schiavonea, ex Corigliano, precisamente all’altezza di alcuni

noti lidi balneari, si è mobilitato per richiedere, nell’interesse collettivo, la

pulizia della spiaggia.

Ha spiegato l’avvocato Giuseppe Vena che “alcuni tratti di spiaggia si presentano

ricolmi di rifiuti di ogni genere ( bottiglie di vetro , plastica , carte etc) addirittura,

in parte, avvolti in rete da marinaio e sotterrati nella sabbia.

Non solo come Presidente della Fidelitas ma , soprattutto, come cittadino e contribuente

, sono indignato ed amareggiato per come non venga ad essere rispettato e tutelato

il nostro territorio marino ( su cui invece, si dovrebbe maggiormente investire,

per favorire l’incremento del turismo e lo splendore del territorio).

Inoltre, a seguito del trascorso ferragosto – sempre per mano umana, incivile – molti

tratti di spiaggia, di tutto il lungomare, si presentano ricolmi di immondizia abbandonata

, sia in buste di plastica ( senza l’applicazione della differenziata) o disseminata

in libertà, ovunque”.

A nome degli associati Fidelitas, nonchè dei cittadini del territorio, l’avvocato

Giuseppe Vena si è rivolto al Commissario Prefettizio , chiedendo di intervenire,

immediatamente, con gli uomini ed i mezzi pubblici, per far ripulire il nostro tratto

di costa.

Al contempo, l’avvocato Giuseppe Vena ha chiesto al Commissario Prefettizio di interfacciarsi

con il Comando della Polizia Municipale e formulare un ordine di servizio, affinchè

vengano ad essere impiegate molte unità a monitoraggio del tratto balneare del borgo

marinaro; ed eventualmente, che vengano ad essere irrogate aspre sanzioni verso i

trasgressori, che imbrattano e maltrattano il territorio.