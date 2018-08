Viola Reggio Calabria annuncia, dopo avere nella notte formalizzato

ulteriori due contratti (il primo in prestito, il secondo annuale con opzione di

prolungamento) che -a quattro giorni dal raduno di mercoledì 22 agosto- completano

il roster 2018-19. Si disputerà con questi uomini l’impegnativo torneo di Serie

B Lega Nazionale Pallacanestro Old Wild West (prima gara in Basilicata con l’Olimpia

Matera il 7 ottobre, seconda al PalaCalafiore domenica 14 ore 18.00 nel primo big-match

con @Pallacanestro Pallacanestro Palestrina).

Ecco il roster che sarà guidato dallo staff tecnico composto da Matteo Mecacci,

Francesco Trimboli, Pasquale Motta, Saverio Neri, Giovanni Calafiore, Giuseppe D’Agostino

e Peppe Murano. Si aggiungeranno in seguito tre ragazzi in collaborazione con la

società satellizzata e le altre società reggine (dettagli nel video conferenza):

4 – Filippo Alessandri

6 – Grgurovic Djordjije

7 – Yande Fall

8 – Matteo Fallucca

9 – Allen Agbogan

10 – Tommaso Carnovali

11 – Mattia Mastroianni

18 – Alessandro Paesano

20 – Vittorio Nobile

23 – Donato Vitale

NOBILE • 22enne play friulano, è stato e sarà punto di riferimento non solo in

campo con l’Apu Gsa Udine essendo presente contratto pluriennale (13′ medio di utilizzo

nella regular season 2017-18 in A2). L’AD Coppolino:<>.

GRGUROVIC • Ala forte-Centro macedone di 18 anni, Djordjije (pronuncia italiana

“Giorgie”) garantirà intensità negli allenamenti. Completerà il suo percorso di

formazione e crescita mediante doppio tesseramento con la Scuola Viola Basket che

garantirà le maggiori spese inerenti il suo ingaggio.

VIDEO CONFERENZA • Dopo 18 giorni di martellante comunicazione finalizzata a presentare

progetto e rappresentare i singoli passi del nuovo corso, l’AD Coppolino lascerà

la scena ai veri protagonisti sportivi aggiornando il Mondo Viola su raduno, campionato,

Pianeta Viola, PalaCalafiore, organigramma, tavoli istituzionali, tifosi, imprese,

presentazione, Viola Day, Viola Cares, Viola Card, Main Partner, campagna commerciale

e campagna abbonamenti.