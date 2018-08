Giorno 14 Agosto è stata presentata a Palazzo Baldari, “Mente in Arte Gioia Tauro – Associazione di Promozione Sociale”. L’Associazione ha come scopo la realizzazione e la promozione di iniziative sociali, culturali, educative ed artistiche a livello territoriale, nazionale ed internazionale essendo “Mente in Arte” presente a Montecatini Terme (sede principale), in Kenya, in Francia ed in Colombia. Gioia Tauro entra così nei progetti che Mente in Arte promuoverà a livello internazionale.

Mente in Arte aderisce all’AICS divenendo così anche ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Il primo direttivo dell’associazione è composto dal Dott. Rosario Tripodi – Presidente, Francesca Bagalà – Vicepresidente, Rosamaria Giamblanco – Segretaria, Maria De Gennaro e Dina Surdo – Consigliere.

Alla presentazione hanno partecipato le rappresentanti di Mente in Arte di Montecatini Terme, nelle persone della Presidente Dora Paduano e Angela Zaffina, referente internazionale dell’AICS e del CAST, le quali nei loro interventi hanno illustrato i progetti in essere sia in Italia sia all’estero. Un ringraziamento particolare al Dott. Pier Francesco Bernacchi, Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che ha rimarcato l’importanza della visione internazionale che le Associazioni devono avere. Un ringraziamento anche alle altre persone presenti venute da diverse realtà geografiche ed ai rappresentati delle altre realtà associative di Gioia Tauro presenti.

Non per ultimi, un ringraziamento particolare va ad Alice Caracciolo – vincitrice del premio Piero Calabrese a Roma – che si è esibita con grande apprezzamento da parte dei presenti ed alle ragazze del servizio civile del Comune che hanno guidato la visita al museo Metauros.