“Apprendiamo da giorni dagli organi d’informazione una serie di articoli di Antonio Malara, esponente emergente del Pd, che affermano che Nuccio Pizzimenti ha messo sotto scacco l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’affermazione in oggetto merita alcune opportune precisazioni”.

È quanto dichiarano con una nota congiunta gli esponenti di Forza Italia Giuseppe D’Ascoli, Consigliere Comunale di Reggio Calabria e dal Coordinamento Provinciale Enti – Locali Città Metropolitana Reggio Calabria, Vincenzo Barca e Nuccio Pizzimenti.

Gli azzurri continuano il ragionamento ”Il non riuscito tentativo di aiutare il primo Cittadino al fine di neutralizzare le azioni politiche dettate dal Coordinamento Enti – Locali di Forza Italia, non può che renderci orgogliosi per le battaglie politiche condotte nell’interesse della popolazione”.

I forzisti sanno bene di avere argomenti, risorse, uomini e mezzi per riprendere con il Cdx unito alle prossime elezioni la guida della Amministrazione Comunale, pertanto non mancano i consigli: “Caro Malara con il dovuto rispetto non pensare a noi, poiché facciamo politica negli interessi della Città, e non certamente l’inadeguatezza politica e la chiusura a riccio di Giuseppe Falcomatà ci possono fermare. La politica è anche dialogo come si evince dai comportamenti del capogruppo Pd al comune Antonino Castorina, del Presidente del Consiglio Demetrio Delfino ed altri esponenti della maggioranza come Giovanni Latella, che si confrontano su temi importanti con il nostro dirigente Nuccio Pizzimenti per scrivere pagine di buona politica, perciò è lodevole la tua azione di contrasto, ma non può fermare le azioni politiche di Forza Italia che lavora per la crescita del territorio”.

Gli azzurri rilanciano, rincarando la dose ”Antonio Malara Sarebbe opportuno che consigli a Falcomatà di andare al voto anticipato per iniziare un percorso virtuoso per la Metro City”.

Concludono gli esponenti del Partito di Silvio Berlusconi: “La politica ha il dovere di andare oltre, ma il salto non deve essere nel vuoto, oggi più che mai è necessaria una visione che determini processi di crescita e di sviluppo per il territorio per il decollo economico della Città.

Forza e coraggio! Noi ci siamo, scendiamo in campo per invertire la rotta.

Falcomatà si mette sotto scacco da solo per la sua inadeguatezza politica amministrativa.

La buona politica vince sempre ! “.