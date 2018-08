Ultima sessione di agosto per le audizioni della Scuola di Recitazione della Calabria. Lunedì prossimo 20 agosto gli aspiranti allievi potranno sostenere la prova di ammissione all’anno scolastico 2019. L’impegno del Direttore Walter Cordopatri e dei suoi collaboratori è già rivolto a questa nuova sessione di lavori.

Le audizioni si svolgeranno dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso il Polo Solidale per la Legalità di Cittanova. I candidati verranno esaminati da un team qualificato di docenti ed esperti del settore.

Gli aspiranti allievi si dovranno presentare davanti alla commissione con un monologo e una poesia da recitare a memoria.

La Scuola di Recitazione, patrocinata dal Comune di Cittanova e dal prestigioso Giffoni Film Festival, rispetto al passato ha inoltre allargato l’opportunità di partecipazione anche ai più piccoli. Nel segno della formazione vera, del confronto e della condivisione di un percorso didattico a tutti gli effetti. Perché “Insegui il tuo sogno” non è solo uno slogan, ma piuttosto una visione sul mondo diversa ed avvincente. Queste le classi: BabyClass (5-7 anni); ChildClass (8-10 anni); JuniorClass 11-14 anni); MediumClass (15-18 anni); Master Class (19-27 anni); OverClass (da 27 anni in sù).

“Le nostre audizioni – ha spiegato il Direttore Walter Cordopatri – vogliono essere un’esperienza formativa ed umana, intesa come momento di confronto e definizione degli obiettivi in vista del percorso di studio personale all’interno della Scuola. Non facciamo provini, ma promuoviamo l’incontro tra il docente e l’allievo, facilitando l’avvio vero e proprio di un dialogo che intende essere duraturo e fruttuoso. Siamo convinti che questa sia la strada giusta, per la SRC e per gli aspiranti studenti. Ciò che conta non è il numero di iscritti, ma la qualità di quello che si offre loro quotidianamente, in sintonia con i nostri valori e la nostra mission. Per il secondo anno consecutivo – ha concluso – apriamo la fase delle audizioni forti di numeri che certificano la nostra crescita. Sintomo inequivocabile di un percorso che si rafforza e che sta convincendo il territorio”.

Il programma delle audizioni proseguirà nei mesi di settembre ottobre, tutti i sabato pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Per info collegarsi al sito www.scuolarecitazionecalabria.it o alla pagina FB @ScuoladiRecitazionedellaCalabria.