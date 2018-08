< <http://www.abolirelamiseria.it>*, aderiamo simbolicamente allo sciopero

della fame del Sindaco di Riace per sostenerlo nel chiedere con la

nonviolenza che lo Stato onori i propri debiti e non butti alle ortiche

quel modello mondiale di accoglienza come può considerarsi quello Riace>>.

E’ quanto si legge in una nota di Giuseppe Candido e Rocco Ruffa,

rispettivamente segretario e tesoriere dell’associazione.

Mimmo Lucano” – aggiungono i due – “è Sindaco di Riace, piccolo comune in

provincia di Reggio Calabria che da qualche anno è modello per

l’accoglienza dei migranti. Oggi è in sciopero della fame. Digiuna per

protestare contro quelle che definisce “ingiustizie” che sta subendo. In

particolare Lucano denuncia che, come comunità di accoglienza, “Riace è

stata esclusa dal saldo luglio-dicembre 2017 (circa 650.000 euro) e per il

2018 non è compresa tra gli enti beneficiari del finanziamento del primo

semestre nonostante tutte le attività siano state svolte e nessuna

comunicazione è pervenuta della chiusura del progetto. E per questo noi

vogliamo sostenerlo nella sua legittima richiesta e, a staffetta, in 4

digiuneremo per 4 giorni, ciascuno per un giorno, dal 18 al 21 agosto”.

Nella nota stampa si specifica che – a digiunare a staffetta un giorno

ciascuno – saranno oltre al segretario e al tesoriere dell’associazione,

anche le professoresse Giovanna e Lucia Canigiula.

Come scrive Lucano, per l’accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo <<è stato accumulato un ingente debito con il personale, con i fornitori e con gli stessi rifugiati>>. Aggiungendo che <>

si somma <>. Centri immaginati al fine di sopperire – si legge nella

nota stampa – alla mancanza di posti nelle strutture ordinarie individuate

dalle Prefetture, in convenzione con cooperative, associazioni e strutture

alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. Il

sindaco Lucano spiega che <>.

Lucano specifica che a Riacer stanno “raggiungendo il punto di non

ritorno”. E che “Se non ci sarà l’assegnazione programmata dei fondi, non

solo finirà l’esperienza di Riace ma saranno messi per strada 165

rifugiati; almeno 50 bambini, circa 80 operatori, numerose attività

commerciali che hanno fornito beni prevalentemente alimentari, da più di un

anno, non si vedranno pagato il credito accumulato. L’economia di tutta la

comunità, modello mondiale di accoglienza e integrazione, crollerà sotto un

cumulo di maceri>>.

Che dire di più? Che il comune di Riace andrebbe davvero promosso come

patrimonio dell’Umanità e che per questo anche noi, come associazione

sosteniamo la richiesta del Sindaco Lucano.