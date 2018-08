Gioia Tauro – Incendio di incerta natura distrugge panificio al piano terra di un palazzo ubicato sulla strada nazionale 18, di fronte Agip, attimi di paura per le famiglie che abitano al di sopra. Gli inquilini si sono subito riversati in strada terrorizzati dalle fiamme alte ma anche per spostare le proprie autovetture parcheggiate a pochi metri. Saltata la luce in tutto il condominio e ascensore bloccato. Non si registrano feriti. Testimoni raccontano di due esplosioni in sequenza, una sul retro mentre la seconda ha mandato in aria la saracinesca principale. Il fumo si è sprigionato in tutta la città. Sul posto tre mezzi dei VVFF, Polizia, Carabinieri e personale Enel. Traffico momentaneamente in tilt all'altezza del quadrivio Sbaglia, poi regolato abilmente dalle forze dell'ordine.

Publiée par Domenico Latino sur Samedi 18 août 2018