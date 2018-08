L’Associazione Rinascita Per, dopo il grande successo di partecipazione

della prima giornata di Rinascita in Festa, comunica che, a causa di

problemi di salute, Donatella Rettore ha annullato il concerto del Rettore

Tour 2018 previsto per lunedì 20 agosto, come comunicatoci dall’Agenzia

Live Music Concert sas con certificazione medica. A seguito della notizia,

non essendoci i tempi materiali per creare un evento di pari valore come il

“Popolo di Rinascita” merita e si aspetta, l’assemblea ha deciso,

all’unanimità, di annullare l’intero programma previsto per il 20 agosto e

concludere la settima edizione di Rinascita in Festa con i grandi eventi

previsti per la giornata di oggi con la presenza di Luigi De Magistris,

Anna Falcone, Domenico Lucano, Arcangela Galluzzo e tanti altri e il gran

concerto del cantautore Enrico Capuano e la Tammurriata Rock, considerato

il capostipite del folk-rock italiano. L’assemblea inoltre ha deciso di

utilizzare l’importo previsto per il concerto della Rettore per organizzare

il primo Gran Capodanno Cinquefrondese lanciando con coraggio una nuova

sfida al servizio della crescita della nostra Cinquefrondi. Siamo certi che

ancora una volta i cittadini apprezzeranno e sosterranno la nostra

decisione.

Rinascita ringrazia di cuore Loredana Celebre, autrice del libro “Tenersi

per mano” e gli Other Voices per il loro sostegno e la loro disponibilità

per la serata di lunedì. Avremo occasione di incontrarci ancora.