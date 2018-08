Decreto Scura: Ripepi vicino a Lamberti. “Una tragedia, a pagare, sono solo i cittadini”

Il Commissario alla sanità Massimo Scura non può permettersi di

infierire sulla nostra già martoriata Città. La salute dei cittadini

reggini è in serio pericolo cosi come lo è il lavoro di centinaia di

operatori sanitari che, con sacrificio, hanno affiancato i coraggiosi

imprenditori della sanità privata reggina.

Dove andranno a finire le strutture altamente specializzate che si

sono guadagnate la fiducia dei pazienti con fatica e altissimi e

rischiosi investimenti ? Scura ha pensato solo a tagliare fondi con

gelido cinismo senza avere il coraggio di guardare in faccia le

vittime, ovvero i pazienti che non avranno più la possibilità di

curarsi gratuitamente.

Il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio, già sovraccarico di

pazienti, non può sostituirsi al privato convenzionato che invece si è

specializzato con lacrime e sangue, poiché chi sopravvive e si

sviluppa nel libero mercato possiede la vera ed autentica

certificazione di qualità che possono dare solo i pazienti pienamente

soddisfatti del servizio erogato. I pazienti si fanno curare da chi

garantisce loro la migliore prestazione nel più breve tempo possibile,

cosa che il servizio sanitario pubblico non può garantire per tutte le

specialità.

In qualità di Rappresentante Nazionale di Fratelli d’Italia, sono

vicino ed a forte sostegno della coraggiosa azione del dr. Eduardo

Lamberti Castronuovo, direttore dell’Istituto di analisi cliniche “De

Blasi” di Reggio Calabria che, in una lettera inviata al Presidente

della Repubblica, ed alle massime autorità provinciali e nazionali,

denuncia l’operato del commissario Scura decidendo di continuare ad

erogare prestazioni sanitarie private nonostante i tagli.

L’ing. Scura infatti, da ottimo ingegnere, ha tagliato il budget

destinato agli istituti convenzionati, ovvero a tutte quelle strutture

private che operano nel territorio calabrese attraverso una

convenzione con la Regione stessa (la quale eroga i rimborsi quando va

bene!) offrendo una serie di prestazioni sanitarie fondamentali

(analisi del sangue, radiografie, ecografie, risonanze magnetiche e

tac, fisioterapia e quant’altro), ai cittadini, che così hanno la

possibilità di ricevere tali servizi gratuitamente o con il pagamento

del semplice ticket.

Con un simile distruttivo decreto, una volta raggiunta la soglia

massima stabilita dallo stesso, non potranno più essere erogati

servizi se non a pagamento a danno solo ed esclusivamente della

cittadinanza che così è costretta a rivolgersi alle tanto agognate

strutture pubbliche: ciò equivale a morte certa visti gli epocali

tempi di attesa che possono andare anche da un anno all’altro in molti

casi.

Pertanto chi ha la possibilità economica, si può ritenere fortunato

perchè potrà curarsi mentre tutti gli altri, che sono la maggioranza

della popolazione calabrese e reggina, possono solo raccomandarsi al

buon Dio che compia un miracolo perché per certo non lo farà la sanità

calabrese.

A nostro avviso non è con la politica dei tagli economici che si

risolve il problema sanitario calabrese anzi l’esatto contrario: ciò

infatti porterà alla chiusura di strutture che sono il fiore

all’occhiello della Sanità Calabrese, già strozzate dalle banche che

anticipano soldi e ne chiedono restituzione con alti interessi, da

dipendenti che vanno pagati, dalla manutenzione degli immobili,

dall’acquisto del materiale di consumo e così via.

Gridiamo a gran voce la nostra indignazione e rammarico per le

Istituzioni che non sono dalla parte dei cittadini, ma che invece

considerano il loro diritto alla salute come un giocattolo con cui

divertirsi a danno soprattutto delle categorie deboli. invitiamo

ancora una volta la cittadinanza a non arrendersi ma a ribellarsi a

questo stato di cose e soprattutto all’indifferenza delle istituzioni

soprattutto cosi che politici come questi portino allo sfacelo

definitivo della nostra amata e dignitosa terra ormai completamente

martoriata e degradata. I reggini hanno il diritto di curarsi. Per noi

viene sempre PRIMA REGGIO.