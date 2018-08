“Ci vogliono grande preparazione e professionismo per far parte del Corpo Nazionale

del Soccorso Alpino e Speleologico. Costanti esercitazioni e un’organizzazione rigorosa

per ridurre al minimo l’errore che potrebbe mettere a rischio la missione e la vita

stessa dei soccorritori. Lo scrittore Marco Albino Ferrari ci guida alla scoperta

di come si preparano gli uomini e le donne del Soccorso Alpino e Speleologico italiano

in un crescendo di emozioni ed esercitazioni mozzafiato.”

Con queste parole il film documentario del Soccorso Alpino è stato presentato al

Festival di Trento lo scorso febbraio in prima nazionale. Mercoledi 22 agosto, in

Piazza Italia alle ore 22, lo stesso documentario sarà proiettato in un evento organizzato

dalla Stazione Aspromonte del Servizio Regionale Calabria con il patrocinio del Comune

di Taurianova e la collaborazione dl V Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio

Calabria. Interverranno durante la serata il Vice Presidente Regionale Ing. Vincenzo

Pardo, il Vice Delegato di Zona Cristian Condrò e il Responsabile della Stazione

Aspromonte Vincenzo Repaci, L’evento, programmato all’interno delle manifestazioni

estive di Taurianova, rientra nell’ambito delle attività di informazione e prevenzione

e di reclutamento di personale volontario sul territorio provinciale. Il Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è un’associazione nazionale costituito da

tecnici volontari a cui lo Stato riconosce per legge il compito di effettuare il

soccorso degli infortunati e dei pericolanti e il recupero dei caduti in ambiente

montano, in forra,in ambiente ipogeo ed impervio. Il CNSAS attua un servizio di pubblica

utilità e garantisce un soccorso tecnico-sanitario urgente negli ambienti sopra

descritti. Anche la Regione Calabria ha riconosciuto il Soccorso Alpino come riferimento

esclusivo per il servizio 118, approvando la Legge Regionale 1/2017.

La Stazione Aspromonte, competente per la provincia di Reggio e Vibo Valentia, opera

sul territorio ormai dal 1999. Punto di riferimento per la Centrale Operativa del

118 per quello che riguarda il soccorso in montagna o in ambiente impervio, collabora

da diversi anni con il V Reparto Volo della Polizia di Stato, con cui sono stati

portati a termine diversi interventi negli ultimi anni grazie all’utilizzo del verricello

in dotazione ai velivoli del Reparto. La scelta di proiettare il film a Taurianova,

non essendo questo un paese prettamente di montagna, è stata dettata dalla sua posizione

all’interno del territorio provinciale. Infatti esso si pone a ridosso di tutte le

aree pedemontane, risultando logisticamente un punto di forza per l’organizzazione

dei soccorsi. A Taurianova è stato infatti allestito anche uno dei magazzini della

Stazione, che ospita materiale operativo per la buona riuscita dei soccorsi.

Appuntamento dunque a mercoledi 22 agosto, ore 22, a Piazza Italia per apprezzare

il lavoro impeccabile dei tecnici del Soccorso Alpino che hanno deciso di mettere

la propria vita al servizio degli altri.