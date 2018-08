Sarà il periodo feriale che ci porta inevitabilmente distrazioni,

saranno le vacanze che ci tengono ad inevitabile distanza dai nostri

sportelli bancari di fiducia così impedendoci un controllo

“fisico” della nostra “situazione bancaria”, il fatto è che

comunque si sta assistendo ad una vera e propria offensiva di

mezz’estate di hacker e truffatori telematici. Si tratta, come

segnalato nell’allerta della Polizia Postale riportata sulla sua

pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia

[https://www.facebook.com/commissariatodips/?ref=br_rs]” , in un

post

[https://www.facebook.com/commissariatodips/photos/a.224725717689117/1020305684797779/?type=3&theater]

che rimanda al sito istituzionale

[https://www.commissariatodips.it/notizie/articolo/attenzione-phishing-ai-danni-di-istituti-bancari.html]

della forza di polizia nazionale maggiormente impegnata nella lotta al

crimine informatico, di una massiva attività di “phishing” in

corso ai danni di diversi istituti bancari che, attraverso un link

riportato nel corpo delle comunicazioni ricevute via e-mail o sms,

chiedono al destinatario di collegarsi all’apparente home page

dell’istituto bancario per procedere alla conferma dei propri dati e

consentire l’aggiornamento dei sistemi di sicurezza. Ed allora,

rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, non ci resta che innalzare

la nostra soglia d’attenzione proprio quando ci sentiamo più

rilassati e pensiamo di doverci abbandonare completamente allo spirito

delle vacanze perché l’insidia è dietro l’angolo e per evitare

di vederci svuotati conti correnti o prosciugati i plafond delle

nostre carte di credito vale la pena ricordare che gli istituti

bancari non chiedono mai i dati dell’utente, a maggior ragione via

posta elettronica o sms. E poi alcuni semplici consigli se si ricevono

mail o messaggi di questo tipo:

– non inserire mai le proprie credenziali;

– contattare il proprio istituto attraverso l’area riservata

dedicata ai clienti o il call center;

– effettuare una scansione approfondita del proprio dispositivo con un

antivirus aggiornato.

Nel caso siate comunque incappati in una frode di questo tipo

potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i

nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o

segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte

le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.