Quante fragilità sono presenti in Calabria? Autostrade, strade, tratte ferroviarie e scuole. E i servizi? E la Sanità? La nostra vita non può essere affidata al caso né alla speranza che con il passare del tempo le cose migliorino da sole.

Lo stato e la politica devono svolgere la loro funzione primaria: la nostra salvaguardia! La fragilità e le criticità del nostro territorio calabrese richiedono di certo la massima attenzione e non sempre ci pare che questo avvenga e spesso si attende l’evento avverso per mettere in sicurezza un’autostrada, una strada piuttosto che una scuola.

La prevenzione dovrebbe essere sempre presente su un territorioa forte rischio idrogeologico come il nostro. È evidente che senza la certezza di una Calabria si cura si possa realizzare qualsivoglia processo di promozione e di sviluppo.

Il peggio è essere consapevoli di vivere in un territorio dalle potenzialità illimitate e che invece deve preoccuparsi di rimediare a tutte le evidenti cattive gestioni susseguitesi e che ci hanno ridotto nella situazione attuale.

Chissà quando potremmo essere veramente fieri di ospitare un turista o un parente lontano; chissà quando potremmo dichiarare di essere la Regione del “Benessere” e del “Bel Vivere”! Basta lettere ed appelli al Governo Centrale nessuno ci può salvare se non noi stessi ed in particolare chi ci rappresenta, è a loro che si deve chieder conto, è da loro che dobbiamo pretendere una Calabria sicura e funzionale, e che ci faccia sentire orgogliosi di abitarvi.

dott.ssa Innocenza Giannuzzi

presidente consorzio Blu Calabria