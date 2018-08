«Presenterò un’interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni al ministro per

lo sviluppo economico circa i mancanti interventi, previsti dalla legge, sulla questione

metanizzazione a Reggio Calabria».

Il senatore Marco Siclari, non trascurando le segnalazioni arrivate dal partito provinciale

di Forza Italia nelle denunce del responsabile degli enti locali Nuccio Pizzimenti

e del consigliere comunale Pino D’Ascoli, ha inteso puntare i fari su una questione

delicata che ha creato un nocumento non indifferente tanto agli imprenditori interessati

quanto ai cittadini che, a distanza di anni, attendono ancora il servizio. In particolare,

Siclari chiederà conto al ministro Di Maio su una vicenda che non può passare inosservata:

l’affidamento della gestione del servizio di metanizzazione a ditte esterne doveva

avvenire entro il 18.11.2016. Alle inadempienze della Città Metropolitana e del sindaco

Giuseppe Falcomatà avrebbe dovuto supplire la Regione che, invece, è arrivata con

due anni di ritardo alla nomina del commissario ad acta.

«Il ministro Di Maio, responsabile del dicastero dello sviluppo economico dovrà fare

luce sulla vicenda e chiarire il perché, viste le inadempienze tanto dalla Metrocity

quanto dalla Regione, non sia intervenuto per far rispettare i termini di legge consentendo,

invece, che imprese e cittadini pagassero il prezzo di due anni ingiustificati di

ritardo. Per l’ennesima volta, la distrazione di chi Governa ha permesso che si perdesse

un’occasione di sviluppo importate tanto per gli imprenditori che avrebbero investito

sul territorio creando lavoro e occupazione tanto per le famiglie che continuano

ad attendere un servizio che consente un risparmio notevole. Accertare le responsabilità

di queste mancanze è doveroso nei confronti di una città che per colpa di una politica

assente continua a pagare il prezzo più alto rimanendo arretrata e vedendosi privata

di servizi importanti. Per non parlare del danno economico creato alle tante aziende

che già dal 2016 avrebbero potuto lavorare per fornire il metano. Si continuano a

sperperare risorse e opportunità di crescita e questo non possiamo più consentirlo.

Per i comuni inadempienti era previsto che la Regione di competenza nominasse un

commissario ad acta e, in caso di inerzia, la nomina spettava direttamente dal Ministero

Sviluppo Economico. Perché, dunque, nonostante le prescrizioni di legge sono passati

nel silenzio più assoluto due anni?», a questa domanda del senatore azzurro sarà

chiamato a rispondere Di Maio.