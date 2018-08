Venerdì 17 agosto si è svolta a Taurianova per il secondo anno consecutivo la sagra del “Magna Magna”. Nulla di trascendentale, di mai visto prima, direste voi, ed è vero, in questa estate caldissima dappertutto ci sono stati momenti di festa. Ma che dire, forse la semplicità, l’atmosfera gioiosa che ha caratterizzato la serata è riuscita a renderla unica. Tutti i commercianti della via Senatore Loschiavo, si sono adoperati affinché il tutto si potesse svolgere in armonia. Gli artisti di strada, intervenuti alla manifestazione hanno attirato l’attenzione di grandi e piccini, lo spettacolo con le bolle di sapone, i giocolieri, i trampolieri, i cantanti si sono esibiti senza risparmiarsi. Non sono mancate le prelibatezze del nostro territorio, frittura di pesce, baccalà, frittole, cannoli e balò tutto preparato al momento. Ci auguriamo che anche per i prossimi anni questa iniziativa abbia un seguito e che il promotore, signor Pino Sorrenti, continui a farci divertire!