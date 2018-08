CORIGLIANO ROSSANO – Dalle regioni vicine fino a CORIGLIANO ROSSANO per assistere al concerto di ERMAL META, unica tappa in CALABRIA del NON ABBIAMO ARMI TOUR. La grande Città unica del Codex e del Castello Ducale nel circuito dei grandi concerti di musica leggera nazionale. Oltre 2000 seduti al DE ROSIS, nel Centro Storico di ROSSANO. Ad aprire il concerto sono stati i CORDIO, giovani cantautori siciliani conosciuti da META nell’estate 2015, che hanno proposto i loro brani inediti, storie di emigrazione, fughe di cervelli e ritorni alla terra. – Da RAGAZZA PARADISO a LE LUCI DI ROMA, sulle note della quale il pubblico coinvolto da I LUPI, i fan del cantante, hanno illuminato con le torce dei propri cellulari l’intero Anfiteatro DE ROSIS restituendo un’atmosfera magica ed emozionante; da NON MI AVETE FATTO NIENTE, canzone risultata vincitrice dell’ultimo FESTIVAL DI SANREMO che ha visto l’interprete italo-albanese cantare in coppia con Fabrizio MORO alla romanticissima PICCOLA ANIMA; da VIETATO MORIRE che affronta il tema della violenza di genere fino a chiudere con A PARTE TE. 22 i brani in scaletta che hanno fatto scatenare, cantare a squarcia gola e applaudire l’artista, autore di testi per sé e diversi tanti altri cantanti (da Emma MARRONE a Marco MENGONI e Francesco RENGA).

PROGRAMMAZIONE SOCIO-CULTURALE ESTIVA, prosegue il viaggio nell’arte, nel teatro e nella cultura. QUADRATO IN SCENA – PREMIO AUSONIA 2018. ANNULLATO PER MOTIVI TECNICI lo spettacolo FUORI CONCORSO (W LE MAMME) in programma per domani, MARTEDÌ 21 AGOSTO. IMMAGINI POCO NOTE DI CORIGLIANO E ROSSANO è il tema dell’incontro promosso dal CIRCOLO CULTURALE ROSSANESE con GLI AMICI DELL’ARTE DI CORIGLIANO. L’evento in programma per le ore 19 di domani martedì 21 nella sede di Piazza STERI, prevede gli interventi coordinati da Giuseppe DE ROSIS, di Mario MASSONI e Luigi PETRONE. Per l’occasione Francesco FILARETO e Tonino CARACCIOLO presenteranno il volume L’ARCHIVIO OTTOCENTESCO DEL CIRCOLO CULTURALE ROSSANESE. GIOVEDÌ 23 AGOSTO L’ACCADEMIA 89 GIANPIERO GAROFALO porterà in scena VINCENZO E LUCIA. La parodia de I PROMESSI SPOSI con la regia di Gianpiero GAROFALO sarà ospitata alle ORE 21 nel Chiostro di Palazzo San Bernardino. UNICO CIELO DI STELLE. È, questo, il titolo del 1° Premio Città di Corigliano Rossano (Tra Moda, Bellezze ed eccellenze) che si terrà SABATO 25, in contrada PIRAGINETI. L’evento è a cura del Centro Arte Club in collaborazione con il Comitato UN CORO DI SI. Parte MERCOLEDÌ 22 il CORIGLIANO CALABRO FOTOGRAFIA. Il Festival si concluderà il 26 Agosto.