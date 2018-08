La tragedia si è verificato a Civita, Ponte del Diavolo, tra le gole del Raganello. Almeno 5 i morti per piena del torrente. 5i feriti. Incertezza sul numero dei dispersi: soccorritori al lavoro nel Pollino per capire quanti fossero i gruppi di escursionisti lungo il percorso. Sul posto il soccorso alpino e vigili del fuoco. Le vittime erano insieme a un gruppo di 14 persone, che stavano partecipando ad una visita all’interno dell’area caratterizzata da gole e canyon. Alcuni sono riusciti a raggiungere degli scogli.Le onde d’acqua del torrente ingrossato hanno però travolto alcuni di loro. I sanitari del 118, che si sono recati sul posto, molto impervio

«Costernazione e Cordoglio per la strage delle Gole Del Raganello. Mi

stringo con commozione alle famiglie delle vittime. Un ringraziamento ai

vigili del fuoco per il lavoro incessante che stanno svolgendo». Così in

tweet Maria Tripodi deputata calabrese di Forza Italia.