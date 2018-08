SIDERNO (REGGIO CALABRIA) – É morto nella sua casa di Siderno, a causa di un male incurabile, Mario Congiusta, padre di Gianluca, ucciso il 24 maggio del 2005 in un agguato di ‘ndrangheta quando aveva 32 anni. Mario Congiusta, che aveva 71 anni, dalla morte del figlio si era battuto strenuamente per avere giustizia. Aveva anche creato una fondazione intitolata al figlio e non mancava mai alle manifestazioni promosse dalle associazioni antimafia, dimostrando un attivismo instancabile.

Mario Congiusta aveva espresso la propria soddisfazione quando venne individuato quello che era ritenuto il mandante dell’uccisione del figlio, il presunto boss della ‘ndrangheta Tommaso Costa. Ma era stata cocente la sua delusione quando nell’aprile scorso la Corte di cassazione aveva annullato la condanna all’ergastolo di Costa, rinviando gli atti del processo alla Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria per la celebrazione di un nuovo dibattimento, che però non é ancora iniziato.

Associazione Amici del Libro e della Biblioteca

ALB esprime la massima vicinanza alla famiglia di Mario Congiusta, morto a

causa di un male incurabile.

Della sua figura ricordiamo il lottatore infaticabile e la sua battaglia

perché venisse resa giustizia e verità per la morte del figlio Gianluca

barbaramente ucciso e ancora senza colpevoli.

Era diventato portavoce delle associazioni antimafia e rappresentante della

lotta alla criminalità organizzata, ininterrottamente senza mai

risparmiarsi fino alla fine, sempre presente ad ogni manifestazione,

silenzioso e col suo sguardo pensieroso.

MARIA GRAZIA LAGANA’ FORTUGNO

“Sono addolorata per la scomparsa di Mario Congiusta. Un uomo onesto che

non ha smesso neanche un istante di dare tutto se stesso per arrivare fino

in fondo alla verità sulla morte di Gianluca”. Lo afferma Maria Grazia

Laganà Fortugno, già deputata della Repubblica. “Da quel tragico 24 maggio

2005, in cui fu barbaramente ucciso suo figlio, Mario Congiusta ha speso

ogni energia che gli era rimasta per il contrasto alla criminalità che

soggioga i nostri territori e toglie a ciascuno di noi diritti e libertà,

fino al bene più prezioso, che è la vita. In questi anni – prosegue Maria

Grazia Laganà Fortugno – sono state tante le occasioni di impegno e

testimonianza per la legalità, in cui mi sono ritrovata accanto a Mario

Congiusta. Da cattolica – conclude l’ex parlamentare – l’unica consolazione

è sapere oggi che Mario, nel concludere la sua sofferta esperienza terrena,

si è finalmente ricongiunto a Gianluca, dopo oltre 13 anni di battaglie e

sofferenza. Ai suoi familiari esprimo vicinanza e cordoglio”.