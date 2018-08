Il Basketball Lamezia comunica di aver preso in prestito il classe 2000 Lorenzo Incitti,

guardia di 185 cm. Il ragazzo proviene dall’esperienza con la maglia del Lido di

Roma, dove negli ultimi due anni ha militato in Serie D e under 18 d’eccellenza.

Numeri di tutto rispetto per un giovane appena maggiorenne. Nell’ultima stagione

in D ha fatto registrare 10.2 ppg con un best di 33 punti contro Montesacro Roma.

Con la maglia dell’under 18 d’eccellenza invece ha raggiunto gli spareggi per l’accesso

alle finali nazionali, mettendosi in mostra con 5.2 ppg e un best di 17 contro Pesaro.